Der nächste, bitte: Schatas soll es jetzt richten!

Junges Feuer brennt so hell, aber es verbrennt auch schnell!„ Frag’ nach bei Scheidungsprofis - also etwa bei Lothar Matthäus. Oder dem FC Wels, der via Homepage verlautbarte: “Der FC bedankt sich bei Ari Taner und wünscht für die Zukunft alles erdenklich Gute.„



Bedeutete nicht nur, dass der Regionalligist mit Jürgen Schatas (51) einen neuen Coach hat. Sondern auch, dass der bereits der sechste seit dem Aufstieg 2018 ist! Obwohl es aufgrund der Saisonabbrüche 19/20 und 20/21 seither nur 71 Liga-Runden gab. Von denen Wels sechs gewonnen, 60 verloren hat. Und dazu diese Übungsleiter verschlissen: Goran Kartalija, Ivica Lucic, Amarildo Zela, Max Babler, Yahya Genc, Ari Taner.



Im Unterschied zu ihnen hat sich aber in Wels einer stets gehalten: Juan Bohensky (73). Der die “Krone„ einmal bei einem Gespräch über die Trainer-Dauerkrise kryptisch gefragt hatte: “Wenn eine Frau sechsmal geschieden ist, waren dann immer die Männer Schuld?„



Was nach der Einsicht geklungen hatte, der 73-Jährige würde die Fehler endlich einmal auch beim Klub-Management und damit bei sich suchen. Doch Irrtum! Bohenskys Antwort auf seine eigene Frage: “So ist’s auch bei uns - oft lag’s nicht am Trainer, meist an der Mannschaft!"