Notruf in Deutschland: „Ein Leopard im Garten!“

Fauchend tummelte sich das exotische Tier in einem Garten in Borken. Im ersten Moment sah es tatsächlich so aus, als würde es sich dabei um einen Leoparden handeln. Als das Tier in seinem Versteck hinter den Büschen plötzlich seine Ohren aufstellte, wussten die Beamten: Das Tier könnte eher eine afrikanische Wildkatze - eine Serval - sein.