Endlich eine Radar-Anlage für Linzer Raserstrecke

„In den vergangenen Monaten war ich skeptisch, was die Versprechen der Stadt-Politiker betraf – aber jetzt bin ich umso erfreuter“, sagt Heli Schreder, leidgeplagter Bewohner der Linzer Humboldtstraße. Magistratsmitarbeiter hatten am Donnerstag – drei Tage vor der BürgermeisterStichwahl – an der berüchtigten Raserstrecke auf Höhe der Ecke Schillerstraße einen Radarkasten montiert. Und auch auf der in gegensätzlicher Fahrtrichtung dazu parallel verlaufenden Dinghoferstraße ist eine solche Tempo-Kontrollanlage geplant.