Kogler über Razzien: „Eindruck ist verheerend“

Für ihn sei nun das Wichtigste, sicherzustellen, dass die Justiz in Ruhe ermitteln könne, sagte Kogler dem „Standard“. Wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen tadelte auch er die ÖVP für ihre Attacken, die sie in jüngster Vergangenheit gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geritten hatte. Kritik an einzelnen Maßnahmen sei zulässig, „pauschale Angriffe auf Staatsanwälte oder Richter aber sind ein völliges No-Go“, so Kogler.