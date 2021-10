„Österreich muss frei von Obdachlosigkeit werden!“

Was brachte Sie dazu, „richtig Gas zu geben“?

Die Begegnung mit einem 19-Jährigen in Lyon. Schon vorher in der Pfarre fiel mir auf, dass es neben dem klassischen Helfen auch Dinge gibt, die nicht in vorhandene Schemata passen und auf Menschen vergessen wird. Auf einer Reise auf den Spuren des Heiligen Vinzenz, der schon mit 19 Jahren zum Priester geweiht wurde, traf ich im Bus drei junge Leute aus der Pfarre – einer davon auch 19 Jahre alt. Zufall? Er und die beiden anderen willigten ein, bei einer Gruppe junger Leute mitzuwirken. Am 18. Jänner 1990 kam es dann zur Geburtsstunde der Jugend-Vinzenzgemeinschaft Eggenberg: Ein erstes Treffen mit circa zwölf Mitwirkenden. Wir wollten klein anfangen – damals mit dem Besuch eines Häftlings.