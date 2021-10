So fahren Sie sicher auf dem Eis! Kopieren

Schonen Sie beim Fahren Ihre Gelenke! Vor allem Kinder sollten beim ersten Mal Fahren mit Schützern ausgestattet sein. Dieses Set enthält jeweils zwei Schoner für Knie, Handgelenk und Ellenbogen. Die Schützer absorbieren Schweiß zuverlässig und fühlen sich auch nach längerem Fahren nicht klebrig an. Dank der robusten Materialien sind Sie im Falle eines Sturzes gut gesichert. Diese Schoner sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet.



Erhältlich in den Größen M oder L.

Erhältlich in den Farben Schwarz, Schwarz/Blau oder Schwarz/Rot.

Preis: ab 16,53 €

Hier geht‘s zur Schutzausrüstung.