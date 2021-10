Spektakuläre Tierfütterungen als Besuchermagnet

Warum Zoos wichtig sind

Wissenschaftliche Zoos wie das Haus des Meeres sind längst keine Schausteller mehr, denn sie präsentieren nicht Tiere per se sondern versuchen Lebensräume darzustellen. Die Aufgabe eines modernen Zoos ist die Vermittlung von Wissen, das schlussendlich den Tier- und Artenschutz forciert. Denn was der Mensch nicht persönlich kennt und dazu keine Verbindung aufbaut, schützt er nicht. Bildschirme sind kein Ersatz für jenes persönliche Empfinden und jener Emotion, wenn man einem Tier Auge in Auge selber gegenüber steht.