Neues Haifisch-Becken mit Blick über Wien

Hai-Übersiedelung

Das Meeresbiologen Team des Hauses war vor zwei Wochen auf alle Eventualitäten und Schwierigkeiten vorbereitet. Es wurde sogar aus Südafrika ein spezieller durchsichtiger Haifangtrichter ausgeliehen. Aber es war dann alles leichter als gedacht, denn nur von einem kleinen Schlauchboot aus gelang es, die bis zu 1,5 m großen Haie mit einem großen Käscher zu fangen. Immer noch im Netz wurden die Tiere auf den Rücken gedreht und ihnen mit einer Hand auf die sensible Schnauze gegriffen. Durch Umdrehen und diesen Kunstgriff verfällt ein Hai in eine Art Trance oder leichte Narkose. In dieser Form wurden die Riffhaie mit dem Lift (!) in das neue Terrain drei Stockwerke höher übersiedelt. Innerhalb einer Minute waren die Haie im neuen Becken eingesetzt, aus dem Netz befreit und frei gelassen. Der gesamte Einsatz war nach eineinhalb Stunden geglückt, und die Bewohner erkundeten neugierig das neue Zuhause.