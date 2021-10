„Wir stecken mitten im Umbauprozess“

Auch Cheftrainer Damir Canadi wird nicht müde zu erklären, dass „diese Saison holprig verlaufen wird.“ Derzeit hat die Straße, auf der die Rheindörfler fahren, viele Schlaglöcher. In den beiden Partien gegen Klagenfurt und bei der Admira versuchten die Altacher offensiver zu agieren als zuletzt, das gelang in beiden Spielen nur in einigen Phasen, ein Treffer gelang aber nicht.