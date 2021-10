Bei der Premiere braucht es ein Wunder

Die Premiere wird wohl gleich zur Mission Impossible! Denn die Volleyballer von UVC Graz sind beim erstmaligen Antreten in der Königsliga am Mittwoch (20 Uhr) im Quali-Hinspiel gegen Komarno in Nitra krasser Außenseiter gegen den slowakischen Meister. „Wir haben eine junge, billige Mannschaft, Komarno eine hochkarätige sowie erfahrene Truppe mit Teamspielern“, macht sich UVC-Trainer Robert Koch nichts vor. Der Ungar weiß: „Wir brauchen ein Wunder!“ Darüber hinaus musste der Coach vor der gestrigen Abfahrt in die Slowakei einen ziemlichen Dämpfer verdauen.



Schärfste Waffe fehlt

Ausgerechnet im historischen Champions-League-Spiel ist Topspieler Lorenz Koraimann (wieder einmal) nicht dabei. „Ich weiß nicht, was er hat. Wir haben ja keinen Klubarzt. Ein schwerer Verlust“, meint Koch über den Ausfall des Diagonalspielers. Mit dem auch Königsliga erfahrenen Koraimann fehlt dem Meister die wohl schärfste Waffe. „Unsere Mannschaft hat einen Altersschnitt von 22,5 Jahren. Wir sind nicht so gut wie in den Jahren zuvor. Waldviertel, Aich/Dob sind diese Saison stärker. Wir sind zwar auf einem guten Weg, ein junges Team aufzubauen. Aber das braucht Zeit“, erklärt Koch, der mit dem Underdog heute alles unternehmen wird, um trotz mieser Voraussetzung eine gute Ausgangslage für das Rückspiel (14. 10.) in Graz zu schaffen.