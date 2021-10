Vermisste Seniorin (77) tot am Innufer entdeckt

Ein Spaziergänger hatte am Montag in Innsbruck eine weibliche Leiche am Innufer entdeckt. „Im Zuge einer Obduktion stellte sich heraus, dass es sich dabei um die abgängige 77-jährige Frau aus Oberhofen handelt. Anzeichen für Fremdverschulden gibt es nicht“, heißt es vonseiten der Polizei.