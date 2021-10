Schöttel: „Nicht beauftragt, Teamchef zu suchen“

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel hat nach eigenen Angaben die Hoffnung auf eine Trendwende bei der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft unter Teamchef Franco Foda noch nicht aufgegeben. „Ich bin persönlich guter Dinge, dass es mit Foda weitergeht und wir mit ihm zur WM fahren“, erklärte der Wiener am Montag in Wien zum Auftakt des ÖFB-Camps vor den WM-Qualifikationsspielen am Samstag auf den Färöern und am darauffolgenden Dienstag in Dänemark.