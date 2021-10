Lokale, über die man spricht: A‘frisella

Längst hat sich herumgesprochen, dass es DIE italienische Küche nicht gibt, sondern vielmehr eine große Vielfalt an Regionalküchen. Als der Gastronom Mino Zaccaria vor Kurzem seine langjährige Wirkstätte in der toskanischen Cantinetta Antinori verließ, um ein eigenes Restaurant zu eröffnen, entschied er sich folgerichtig für die Kulinarik seiner Heimat Apulien und holte sich mit Francesco Gigante auch einen apulischen Koch. Pizza und Spaghetti Bolognese sucht man daher vergeblich im A’FRISELLA, dafür aber gibt’s Orecchiette mit Cime di Rapa (14 €) und Past e Fasul (13 €), also Tubettini-Nudeln mit Cannellini-Bohnen und Paradeisern.