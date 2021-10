Frauen-Champions-League startet im neuen Gewand!

Die Bayern starten am Dienstagabend auswärts gegen Benfica Lissabon, weitere Gruppengegner sind Rekordsieger Olympique Lyon und BK Häcken aus Schweden. Neuling Hoffenheim spielt ebenfalls am Dienstag zu Hause gegen den dänischen Meister HB Köge, danach noch gegen Titelverteidiger FC Barcelona und Arsenal. Zinsberger und Co. gastieren am ersten Spieltag beim katalanischen Verein.