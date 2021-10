Udine-Anhänger sahen einen Zittersieg

Auch die Partie hielt, was sie versprach, war sehr intensiv. Nur Treffer wollten auf beiden Seiten lange keine fallen. Doch kurz vor Schluss stand Austria-Knipser Marco Hödl nach einer Flanke goldrichtig, lenkte den Ball unhaltbar ins Tor. „Marco hat seit drei Spielen nicht mehr getroffen. Das hat definitiv etwas an ihm genagt“, wusste Violett-Trainer Christian Schaider. „In den letzten Partien habe ich anderen den Vortritt gelassen“, grinste der Goldtorschütze. Durch den Dreier bleibt die Austria weiterhin in Tuchfühlung zu Spitzenreiter St. Johann. Indes wird Kuchl die Aufstiegsträume begraben können. „Wir haben alles gegeben, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Heuer geht es einfach nicht so leicht von der Hand wie noch im letzten Jahr“, meinte Kuchl-Coach Mario Helmlinger, der nach dem Spiel noch eine Hiobsbotschaft erhielt. Sein Schützling Kilian Klimitsch musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Spital.