„Qualität ist das einzige Kriterium, das zählt“

„Hatte die freie Wahl“

Ob er freiwillig die väterliche Werkstatt übernommen habe oder sanft dazu gezwungen worden sei, will ich wissen. „Mein Vater hat mir immer freie Wahl gelassen und gesagt: Du kannst tun und lassen, was du willst. Eigentlich wollte ich Polizist werden, aber der Schuh an sich, die vielfältigen Abläufe und Aufgaben in der Firma haben mir immer schon sehr viel Spaß gemacht, also brauchte es da gar keine Überredungskunst. Ich lebe hier wirklich voll auf.“