Slogans aus dem Wahlkampf sollen Programm werden

Nach den Sondierungen mit FPÖ, SPÖ und Grünen sowie den „Kennenlerngesprächen“ mit den Neos und der brandneuen Liste MFG in dieser Woche wird die ÖVP am Montag beschließen, mit wem sie in Regierungsverhandlungen eintritt. Dabei tendiert sie am ehesten zum bisherigen Koalitionspartner FPÖ: Das heißt, ab Montag beginnt das Tauziehen um die Inhalte des nächsten Regierungspaktes von Schwarz-Blau.