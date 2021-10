Tempobremse für Lkw auf A 21

Für mehr Sicherheit und weniger Lärm setzt sich das Gemeinde-Trio auf der A…21 zwischen dem Knoten Vösendorf und Gießhübl schon länger ein. Nun steigt man in der Causa aufs Gaspedal. „Untersuchungen zeigen, dass eine Geschwindigkeitsreduktion eine der effizientesten Sicherheitsmaßnahmen darstellt“, betont Perchtoldsdorfs Bürgermeisterin Andrea Kö. Daher will man das generelle Tempo-80-Limit auf diesem Abschnitt zumindest für Lkw auf 60 km/h reduzieren. Eine Section Control soll zudem die fix installierten Radarboxen ablösen und die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit garantieren. „Das wäre nicht nur ein wirksamer Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, man würde auch eine Verringerung des Lärms erreichen“, so Kö.