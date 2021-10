Angelina Jolie: Tochter Zahara stahl ihr die Show

Frauenpower wird bei Angelina Jolie seit jeher großgeschrieben. Kein Wunder, dass sich die Schauspielerin für eine ganz besondere Person entschieden hatte, als es darum ging, ihre Begleitung für die „Variety‘s Power Of Women“-Gala in Beverly Hills auszuwählen. Tochter Zahara, mittlerweile süße 16 Jahre alt, schritt mit ihrer berühmten Mama über den Red Carpet, was die Hollywood-Schönheit sichtlich stolz machte.