Brad Pitt wirft Jolie hinterlistiges Komplott vor

Wie die „New York Post“ berichtet, habe Brad Pitt am Dienstag vor einem Gericht in Luxemburg Klage eingereicht, weil er sich von Jolie hingergangen fühlt. Er wirft ihr vor, ihre 50-Prozent-Beteiligung am 140 Millionen Euro teuren Chateau Miraval in Correns, wo sie einst geheiratet haben, heimlich zum Verkauf angeboten zu haben. Eigentlich hätte Pitt zuerst die Option bekommen müssen, die Anteile des 1000 Hektar großen Anwesens zu kaufen.