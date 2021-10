Zumtobel: Gewinnerwartung werden angehoben

Wie Marschallinger in der Studie anmerkt, habe Zumtobel zuletzt vor einem schwierigen zweiten und dritten Quartal gewarnt. Grund seien die anhaltende Chip-Knappheit und die hohen Rohstoffpreise. Diese Faktoren haben die Erste-Group-Experten zwar in ihrem Prognosemodell berücksichtigt. Nach dem starken Start in das Geschäftsjahr, erwarten sie jedoch trotzdem, dass der operative Gewinn (EBIT) 2021/2022 über der konservativen Guidance des Unternehmens liegen dürfte.