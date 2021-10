Nazi-Prozesse in Innsbruck: Zwei Männer angeklagt

Gleich zwei Männer standen am Donnerstag wegen nationalsozialistischen Taten vor dem Landesgericht in Innsbruck. Der eine hatte im Vollrausch „Heil Hitler“ gerufen und den entsprechenden Gruß gezeigt, er war reumütig. Der andere hatte ein Hakenkreuz um den Hals getragen und gab ein widersprüchliches Motiv an...