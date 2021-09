Dritter Stich für die über 80-Jährigen in Tirol

Die Personen wurden auch dieses Mal jeweils vonseiten der Gemeinden kontaktiert und zur Impfung eingeladen. Die Auffrischungsimpfungen finden entweder direkt in Ordinationen oder an Örtlichkeiten wie Gemeindesälen, Mehrzweckhallen und Schulen statt, jeweils in Zusammenarbeit mit der niedergelassenen Ärzteschaft. Der Impfstoff wird dabei seitens des Landes zur Verfügung gestellt, geimpft wird mit den Impfstoffen der Hersteller BioNTech/Pfizer und Moderna.