Aschbacher muss Doktortitel nicht abschreiben

Weber: „Für mich ist das verlogen“

Was Weber „wurmt“: In den Meldungen stehe immer, dass Mängel gefunden worden seien, aber keine Täuschungsabsicht nachgewiesen werden konnte. „Aber keiner beantwortet die Frage: Wurde jetzt plagiiert? Für mich ist das verlogen.“ Er habe kein Problem damit, wenn Hochschulen zum Schluss kämen, dass ein Plagiat nicht studienrelevant ist. Aber man solle das Ding beim Namen nennen. Weber würde es begrüßen, wenn die Gutachten zumindest in Auszügen veröffentlicht würden. So könnte man die Argumentationslinie erkennen, warum keine Täuschungsabsicht vermutet wird.