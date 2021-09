Ex-Ministerin Aschbacher keine „Titel-Schummlerin“

Aschbacher „sehr erleichtert“ über das Ergebnis

Offen ist noch das Gutachten der Uni Bratislava, was den Doktor angeht. Bei dieser wissenschaftlichen Arbeit hatte unter anderem der Satz „Annahmen sind wie Seepocken an der Seite eines Bootes, sie verlangsamen uns“ für Wirbel gesorgt. Aus dem Umfeld der gestürzten Ministerin heißt es, dass Aschbacher jedenfalls „sehr erleichtert über das Ergebnis ist“. Eine Rückkehr in die Politik sei aber definitiv ausgeschlossen.