Frei und willig - Zentren für unser Gemeinwohl

Genau da setzt die Freiwilligenpartnerschaft Tirol an. 2015 vom Land und der Caritas geboren, wurde im einzigen Bundesland Österreichs ein flächendeckendes Netz von Anlaufstellen gesponnen: die zehn Freiwilligenzentren (FZ) in den Bezirken als Drehscheibe des Ehrenamtes, angedockt an die Regionalmanagements bzw. an die Caritas in Innsbruck.