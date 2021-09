Maturaball-Saison startet mit viel Ungewissheit

„Die Pandemie hat uns in der siebten Klasse total aus dem Alltag gerissen. Da hat niemand an einen Ball gedacht“, sagt Rebekka Groß. Die Schülerin des Gymnasiums Leibnitz organisiert derzeit ihren Ball, der am 13. November stattfindet. „Wir haben uns gegen eine Disco entschieden, stattdessen gibt es Kuchen und Kaffee im Sitzen“, sagt die Schülerin. „Außerdem gibt es nur Vorverkauf und keine Abendtickets. Statt etwa 800 Leuten werden wir nur 500 bis 600 Gäste haben.“