Katie Price: Familie sendet verzweifelten Hilferuf

„Wir als Familie sind schon seit Längerem über Kates Wohlbefinden besorgt. Heute sind unsere schlimmsten Ängste fast Wirklichkeit geworden“, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Posting, das von Katie Prices Familie auf der Instagram-Seite des Trash-Stars veröffentlicht wurde. Man wolle sich nun darum kümmern, dass das britische It-Girl endlich professionelle Hilfe bekomme, so die Familie weiter.