Mila Kunis: Bade meine Hunde öfter als meine Kids

Ashton Kutcher löste einen „Stink“-Sturm aus, als er verriet, dass seine Kinder nur gebadet werden, „wenn wir Dreck an ihnen sehen“. Jetzt legt Mila Kunis noch einen drauf und riskiert die nächste Empörungswelle. Als sie in der Talkshow von Ellen DeGeneres auf das Badethema angesprochen wurde, verkündete die 38-Jährige mit einem Augenrollen: „Die Sache ist so dumm. Wir baden unsere Hunde! Macht das die Leute happy?“ Worauf die verblüffte Ellen nachhakte: „Ihr badet eure Hunde öfter als eure Kinder?“ Milas Antwort: „Das ist ein Fakt! Ja!“