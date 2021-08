Kunis schockt Kutcher: „Du tust Wasser auf sie?“

Mila Kunis und Ashton Kutcher baden ihre Kinder nur, wenn sie „Schmutz an ihnen sehen“. Regelmäßige Badetage gibt es bei ihnen nicht. Mit dieser beiläufigen Aussage in einem Podcast hat das süße Promi-Paar gerade weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Auf Instagram machen sich die beiden jetzt in einem witzigen Video über den Wirbel um ihre Hygiene lustig und baden darin - man staune - tatsächlich ihre Kinder!