Kids werden nur gebadet, wenn man den Dreck sieht

Kutcher nahm Rücksicht auf seine Frau und verkaufte sein Ticket zurück an Virgin Galactic. Mittlerweile bereut es die Schauspielerin jedoch, ihn zu dieser Entscheidung gedrängt zu haben. „Ich weiß, ich hasse es“, enthüllt sie gegenüber dem „People“-Magazin. „Und ich bin so ein großer ‚Star Trek‘-Fan. Die Tatsache, dass ich ihn nicht ins All fliegen ließ, war so selbstsüchtig von mir. Aber ich war eine Mutter und dachte, du kannst mich und die Babys nicht alleine lassen.“ Heute würde sie ihren Ehemann wahrscheinlich nicht zurückhalten, Weltraum-Tourist zu werden - „aber jetzt ist es zu spät“, zeigte sich der Star zerknirscht.