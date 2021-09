Mit oder ohne Max Wöber: Meister im Defensiv-Poker

Ulmer weiß, wie’s geht

Wer Österreichs Meister kennt, weiß, dass das Heil aber ohnehin in der Offensive gesucht wird. „Wir haben schon Spiele in der Königsklasse gewonnen, wissen, wie’s funktioniert“, spielte Andreas Ulmer auf gesamt drei Siege (zweimal Genk, einmal Lok) an. Kein Nachteil: Der Ligue-1-Neunte sucht stets nach spielerischen Lösungen. Das dürfte Ulmer und Co. die Möglichkeit geben, viele Bälle teils tief in Lilles Hälfte zu erobern. Jaissle grinste: „Wenn wir frech und mutig wie in Sevilla agieren, sind drei Punkte möglich.“