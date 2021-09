LIVE ab 17 Uhr: Wolfsberger AC gegen Salzburg

Der WAC musste sich in den vergangenen Tagen vom Punktverlust in Ried erholen. Eine 3:0-Führung nach 57 Minuten gab die Truppe von Robin Dutt da aus der Hand, in der Nachspielzeit fiel noch das finale 3:3 für die Oberösterreicher. Mit dem 6:1 über Viertligist Siegendorf im Cup fiel diese Bewältigung erfolgreich aus, im Lavanttal fühlt man sich gerüstet, zumindest einigermaßen. Die Gesamtbilanz (5 Siege - 12 Remis - 19 Niederlagen) spricht wenig überraschend klar für Salzburg, immerhin sechs Punkte holten die Kärntner aber in den jüngsten beiden Saisonen - darunter ein 3:2 im vergangenen Dezember in Wals-Siezenheim.