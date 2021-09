Messer-Attacke auf Schaffner: Täter eingewiesen

Gipfelpunkt der Absurdität: Nach neuerlichen Drohungen gegen die Oma versuchten Polizisten Karl in eine Psychiatrie einzuliefern. Doch eine diensthabende Ärztin lehnte ab. Karl landete in einer Notschlafstelle in Wien. Am nächsten Tag stieg er in den Zug nach Tulln. Der Schaffner kam, fragte nach der Fahrkarte, und Karl griff zum Messer.