Burgenländische Tropfen unter Besten angesiedelt

Die Weinlese ist im Burgenland derzeit in vollem Gange. In den zahlreichen Winzerbetrieben wird intensiv an den nächsten Top-Jahrgängen gearbeitet. Zwei Betriebe wurden kürzlich ausgezeichnet. So durfte sich das Weingut Steindorfer aus Apetlon über den „Best National Producer of the year 2020“ freuen. Das Weingut Keringer wurde zum „Besten Produzenten Österreichs“ gekürt.