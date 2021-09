Fan-Beschränkung: Livestream als Kompromiss

Wie unterschiedlich derzeit die Zuschauer-Frage bei Indoor-Veranstaltungen gehandhabt wird, zeigen folgende Beispiele: Bei der Dart-EM im Oktober in der Salzburgarena sind 3500 Fans erlaubt – pro Tag. Bei der am Wochenende in Straßwalchen stattfindenden Judo-ÖM sind Fans ausgeschlossen – die Veranstalter wollen kein Risiko eingehen.