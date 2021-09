Die guten Seelen in Tirols Heimen und Sprengeln

Freiwillige in Sprengeln sind vielfältig im Einsatz

Auch in den mobilen Sozialeinrichtungen in Tirol sind Freiwillige ein wesentliches Element. Die Sozial- und Gesundheitssprengel organisieren sich selbst und damit auch ihre Ehrenamtlichen. Neben den rund 100 Personen, die über die Freiwilligenpartnerschaft in Sprengeln helfen, engagieren sich noch weit mehr.