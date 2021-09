„Provokation“ des Kosovo: Serbien alarmiert Armee

Im Norden des Kosovo sind am Wochenende nahe zwei von Serben blockierten Grenzübergängen Dienststellen des Innenministeriums angegriffen worden. In der Stadt Zubin Potok wurde laut Polizei eine Kfz-Zulassungsstelle in Brand gesetzt. In Zvecan wurden zwei Handgranaten auf das Meldeamt in der Stadt geworfen, die jedoch nicht explodierten. Über Verletzte gab es keine Berichte.