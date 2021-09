Betrunkener Messer-Mann vor Schule festgenommen

Schussattacke angedroht

In der Josefstadt wurde der 31-Jährige in seiner Wohnung festgenommen, nachdem er mehrmals seine Ex-Freundin und ihren Chef telefonisch bedroht haben soll. „Laut derzeitigem Ermittlungsstand soll der Tatverdächtige die 27-Jährige während der Beziehung mehrmals geschlagen haben“, so Fürst. Am Montag rief er dann an ihrer Arbeitsstelle an. Ans Telefon ging laut Polizei der Chef, der ihm ausrichtete, die Frau habe gerade keine Zeit. Darauf habe der Beschuldigte angekündigt, er werde ins Geschäft kommen und dem Mann in die Beine schießen. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen und der Beschuldigte in Haft genommen.