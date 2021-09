Brand in Magna-Werk hatte technische Ursachen

Der Brand im Magna-Werk im oststeirischen Weiz am Sonntag hat laut den Brandursachenermittlern eine technische Ursache. Seinen Ausgang hat das Feuer an der Außenfassade der Hallenkonstruktion genommen, wo eine elektrische, selbstfahrende Hubarbeitsbühne zum Stromladen angeschlossen war, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit. Es dürfte entweder zu einem Defekt im Stromverteilerkasten des Gebäudes oder an den elektrotechnischen Ladekomponenten gekommen sein.