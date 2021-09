Weiz: Feuer im Magna-Werk forderte Einsatzkräfte

Die Alarmierung ging gegen 15.45 Uhr ein. Ein Beamter der Polizeiinspektion Weiz erklärte auf Anfrage der APA, das Feuer sei nicht so groß wie man zunächst befürchtet habe, aber schon „ziemlich groß“. Laut Feuerwehr war das Feuer ab 17 Uhr unter Kontrolle, der Einsatz dauerte am Abend noch an.