Kräftiges Nachbeben: Kreta kommt nicht zur Ruhe

Zuvor schon hatten sich mehr als 60 kleinere Beben ereignet. Tausende Menschen mussten die Nacht auf Dienstag in Zelten oder in ihren Autos verbringen, weil zahlreiche Häuser schwer beschädigt wurden. Die meisten Schäden wurden in der Region des Dorfes Arkalochori südlich der Hafenstadt Iraklion registriert. Hotelanlagen wurden nicht beschädigt, wie örtliche Medien berichteten.