n den sozialen Netzwerken. Was darauf zu sehen war, bekam schnell einen Namen: die Zombies von Kinshasa. Denn die Aufnahmen zeigen Menschen, die minutenlang wie in Schockstarre verharren oder sich nur in Zeitlupe bewegen. Inzwischen wissen Ermittler: Dahinter steckt eine neue Droge, Bombé.