Keine Konsequenzen für testmüde Eltern

Ganz klappen wollte es mit dem „Lutschertest“ bei Ella Nindl im Landes-Kindergarten in Salzburg-Nonntal nicht. Der Medienrummel am Montagmorgen war für die Vierjährige wohl einfach zu groß. Das Prinzip wurde aber klar – ein bisschen Speichel auf einem „Lolli“ soll die Kindergärten sicher in den Herbst bringen.