Müllfahrzeuge: Keine Unfälle mehr beim Abbiegen

„Die Sicherheit von schwächeren Verkehrsteilnehmern, wie Fußgängern oder Radfahrern, liegt uns besonders am Herzen“, so Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) bei der Präsentation der neu ausgerüsteten Müllfahrzeuge am Montag. Um diese zu gewährleisten, investiert die Stadt in Abbiegeassistenten. Kosten: 3000 Euro pro Stück. „Es ist ein riesengroßes Investment, das wir als Stadt tragen“, so Czernohorszky.