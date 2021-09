Haftstrafe: Einbruch war nur vorgetäuscht

„Mein Gewissen ist rein!“, betonte die Angeklagte gebetsmühlenartig am Landesgericht St Pölten. Doch es half nichts: Schlussendlich musste sie eine Verurteilung hinnehmen. Im Juli vergangenen Jahres meldete die 46-Jährige bei der Polizei einen Einbruch in ihr Haus in Ybbs an der Donau im Bezirk Melk. Jemand sei in ihr Schlafzimmer eingestiegen und habe 3600 Euro in bar gestohlen. Das Geld war als Kaution für eine neue Wohnung gedacht. Das Problem: Besagtes Schlafzimmer war versperrt und laut Gutachten wurde das Fenster von innen eingeschlagen. Immer wieder tischte die Frau auf Nachfrage neue Versionen über den Tathergang auf.