Motorrad krachte gegen Pkw: Biker schwer verletzt

Gegen 10 Uhr fuhr ein 51-jähriger Österreicher mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Brixlegg auf der B 171 in Richtung Wörgl. Der Pkw-Lenker verringerte die Geschwindigkeit und bog auf eine der Parkflächen am rechten Fahrbahnrand. „Der hinter ihm fahrende 44-jährige kroatische Motorradlenker ging davon aus, dass der Autofahrer auf die Parkflächen am linken Fahrbahnrand zufahre und setzte rechts zum Überholen an“, heißt es seitens der Polizei.