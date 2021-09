Nicht nur der Krampus hat Angst vor Corona

Sonnenschein und Temperaturen bis zu 26 Grad – das Wetter zeigt sich am heutigen Sonntag in ganz Salzburg von seiner besten Seite. Wer denkt da schon an den Advent? Gar nicht so wenige. Denn: Viele Veranstalter zittern vor der unsicheren Pandemielage. Erste Krampusläufe und Adventmärkte sind schon abgesagt.