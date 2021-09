Im Osten nichts neues

Wie gut, dass es so viele Länderspiele gibt, man müsste sich sonst ernsthaft Sorgen um die Jungs von der „Carpathian Brigade“ machen, eine im schönen Ungarn beheimatete Gruppierung, bei der es sich nicht nur nach Ansicht des Netzwerks „Football Against Racism in Europe“ um eine „paramilitärische Gruppe, die aus Neonazis besteht“, handelt. Zwar müssen diese höchst unangenehmen Zeitgenossen in der ungarischen Liga vorwiegend vor den Stadien dem Grölen frönen, weil der ungarische Fußballverband „Magyar Labdarúgó Szövetség“ überraschenderweise eine Null-Toleranz-Strategie gegenüber rassistischen und antisemitischen Vorkommnissen postuliert, aber es bleiben ihnen ja zum Glück all die Länderkämpfe, bei denen sie mit ihrem ekelhaften Auftreten Angst und Schrecken verbreiten können.