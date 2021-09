„Krone“-Leser feierten mit den Stars in der Wachau

Nicht nur die Sonne strahlte am Freitag und am Samstag in der idyllischen Wachau – auch die Herzen Tausender Musikfans aus dem ganzen Land hüpften am Donaustrand in Rossatzbach im Takt. Die legendäre Starnacht feierte nach krisenbedingter Pause ihr Comeback – und „Krone“-Leser waren wieder live mit dabei.